Covid | Giulio Tarro a valanga sul vaccino e sugli anticorpi Ecco che cosa dice video

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 8 dicembre 2020) «Molti italiani hanno già sviluppato». Il professore, intervistato da il Desk.it, spiega che gli studi effettuati su campioni di popolazione, inducono a pensare che oltre il contatto con il virus un numero consistente di soggetti ha già sviluppato. È emblematico lo studio che si è potuto effettuare sulla nave da crociera Diamond Princess che se proiettato sulla popolazione italiana stabilirebbe che circa 11 milioni e 200mila sono entrati in contatto con il virus.: «Parlerei di coda epidemica» Secondo, quella che stiamo vivendo più che una seconda ondata è una coda epidemica, conseguenza di scelte politiche come il lasciar aperte le frontiere con nazioni dove erano noti focolai in corso. «Il controllo alle frontiere – ...