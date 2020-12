Covid | dove si può già comprare il vaccino Striscia | servizio inquietante | cosa vi iniettate | rischi terrificanti | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 8 dicembre 2020) Un, quello proposto ala Notizia nella puntata di lunedì 7 dicembre, la prima dopo l'addio di Ficarra e Picone e con Enzo Iacchetti ed Ezio Greggio dietro al bancone. Su Canale 5, infatti, viene proposta un'inchiesta sui vaccini al coronavirus, argomento tra i più dibattuti, per ovvie ragioni, in questi giorni. Il punto è che, come mette in evidenza l'inviato del tg satirico Camisani Calzolari, il siero viene già venduto sul darkweb. Ma, ovviamente, si tratta di prodotti falsi e pericolosissimi. Eppure, sul darkweb, in attesa delvero al, tutto è possibile.roso stare alla larga da simili prodotti, come spiega anche Fabrizio Pregliasco, il virologo interpellato daper fare chiarezza sulla vicenda. ...