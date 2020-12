Covid, Crisanti: “Arriverà terza ondata, in Italia prevedo record di morti” (Di martedì 8 dicembre 2020) Intervistato a L’aria che tira, il professor Andrea Crisanti ha commentato l’attuale stato dell’emergenza Covid in Italia I numeri relativi al Covid in Italia e in Europa continuano ad essere preoccupanti. Soprattutto con l’avvicinarsi delle festività natalizie, i vari governi nazionali stanno imponendo nuove restrizioni per evitare una situazione simile a quella vista la scorsa L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 8 dicembre 2020) Intervistato a L’aria che tira, il professor Andreaha commentato l’attuale stato dell’emergenzainI numeri relativi aline in Europa continuano ad essere preoccupanti. Soprattutto con l’avvicinarsi delle festività natalizie, i vari governi nazionali stanno imponendo nuove restrizioni per evitare una situazione simile a quella vista la scorsa L'articolo proviene da Inews.it.

