Covid, “Così si riducono le possibilità di contagio”: l’importante raccomandazione dell’ISS (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Covid, “Così si riducono le possibilità di contagio e trasmissione del virus”: l’importante raccomandazione dell’ISS, ecco i dettagli. L’emergenza Coronavirus continua a tenere banco nel nostro Paese, che sta affrontando la seconda ondata di contagi su tutto il territorio. Tra poco arriveranno le festività natalizie e il rischio di un aumento della trasmissione del virus è molto concreto. Per questo motivo il Governo ha deciso di utilizzare la ‘linea dura’, emanando un Dpcm che regolamenta tut il periodo natalizio con limitazioni abbastanza restrittive. Sarà vietato, infatti, uscire dalle Regioni nel periodo tra il 21 dicembre e il 6 gennaio, mentre il 25 e 26 dicembre e il 1 gennaio sarà vietato anche uscire dal proprio comune. Coprifuoco confermato dalle 22:00 anche ... Leggi su altranotizia (Di mercoledì 9 dicembre 2020)siledi contagio e trasmissione del virus”:, ecco i dettagli. L’emergenza Coronavirus continua a tenere banco nel nostro Paese, che sta affrontando la seconda ondata di contagi su tutto il territorio. Tra poco arriveranno le festività natalizie e il rischio di un aumento della trasmissione del virus è molto concreto. Per questo motivo il Governo ha deciso di utilizzare la ‘linea dura’, emanando un Dpcm che regolamenta tut il periodo natalizio con limitazioni abbastanza restrittive. Sarà vietato, infatti, uscire dalle Regioni nel periodo tra il 21 dicembre e il 6 gennaio, mentre il 25 e 26 dicembre e il 1 gennaio sarà vietato anche uscire dal proprio comune. Coprifuoco confermato dalle 22:00 anche ...

RobertoBurioni : Per l'ennesima volta mi viene attribuito un virgolettato mai detto. Mi riferivo agli effetti a LUNGO TERMINE del va… - repubblica : Salute seno: così Covid ha nascosto 2000 tumori. E ritardato le cure - ilfoglio_it : Nel Regno Unito sono state somministrate le prime dosi del vaccino studiato nei laboratori tedeschi da due scienzia… - giadanajarro : RT @RobertoBurioni: 'Non essendo a disposizione la macchina del tempo che consente di viaggiare nel futuro, gli effetti a lungo termine del… - giadanajarro : RT @RobertoBurioni: Per l'ennesima volta mi viene attribuito un virgolettato mai detto. Mi riferivo agli effetti a LUNGO TERMINE del vaccin… -