Covid | Bonaccini | “Terza ondata non ce la possiamo permettere” 

(Di martedì 8 dicembre 2020) "Siamo tornati in zona gialla ma bisogna stare attenti perché ritornare in arancione è un attimo. Bisogna rispettare le regole, stare distanziati, indossare le mascherine e darci tutti una mano. Una terzanon ce lapermettere". Lo ha detto il presidente della Regione Emilia Romagna Stefanoa Cartabianca su Raitre. Tra le norme del dpcm emanate in vista delle festività natalizie, 'l'unica misura che andava corretta è quella per cui il 25, 26 e 1 gennaio sono gli unici giorni per cui non posso andare a trovare un parente perché il confine comunale lo impedisce. Poteva essere prevista una deroga rispetto al nucleo famigliare", ha aggiunto il governatore parlando delle misure del governo per Natale.