Covid, altri 4 medici morti: il totale sale a 237 - 'Siamo tornati ai tempi di marzo' (Di martedì 8 dicembre 2020) Nuovi lutti tra i medici a causa della pandemia di Covid : con altri 4 decessi, il totale sale a 237 i nomi. La Federazione nazionale degli ordini dei medici: 'Siamo tornati ai tempi di marzo'. ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 8 dicembre 2020) Nuovi lutti tra ia causa della pandemia di: con4 decessi, ila 237 i nomi. La Federazione nazionale degli ordini dei: 'aidi'. ...

HuffPostItalia : Lamorgese positiva al Covid: era in Cdm con gli altri ministri - RobertoBurioni : La prima vaccinazione contro COVID-19 è avvenuta stamattina in Regno Unito. E' un grande momento e vediamo bene alc… - Agenzia_Ansa : E' arrivato a 500 il bilancio delle persone sono morte in India per un 'morbo misterioso'. I malati erano tutti neg… - Fiordaliso21 : Morti altri 4 medici, in totale sono 237. Registrato record di vittime in Veneto: 113 nelle ultime 24 ore - GiorgioAntonel1 : RT @Adnkronos: #Covid, morti altri 4 medici: in totale 237 -

Ultime Notizie dalla rete : Covid altri Covid: morti altri 4 medici, totale 237 come a marzo - Salute & Benessere Agenzia ANSA Medici, Covid e la lezione di Nassiriya

Piero Follesa è un militare ferito in Iraq, congedato per disturbi di grave entità. Traumi simili minacciano il personale sanitario da mesi in campo contro il virus. La psicologa: "Si sentono vulnerab ...

Maltempo, per la sicurezza il Veneto spende poco. Bottacin: «Non è vero, in due anni un miliardo di euro»

VENEZIA. I due metri di neve sulle Dolomiti e sull’altopiano di Asiago sciolti in poche ore dalla pioggia hanno scaricato in pianura un “oceano” d’acqua e fango superiore a quello dell’alluvione del 1 ...

Piero Follesa è un militare ferito in Iraq, congedato per disturbi di grave entità. Traumi simili minacciano il personale sanitario da mesi in campo contro il virus. La psicologa: "Si sentono vulnerab ...VENEZIA. I due metri di neve sulle Dolomiti e sull’altopiano di Asiago sciolti in poche ore dalla pioggia hanno scaricato in pianura un “oceano” d’acqua e fango superiore a quello dell’alluvione del 1 ...