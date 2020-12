Covid a Napoli, in 24 ore 7mila richieste per i buoni alimentari (Di martedì 8 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ad appena 24 ore dalla pubblicazione del bando per i buoni alimentari sono già 7mila le richieste arrivate sulla piattaforma del Comune di Napoli. A renderlo noto è stato lo stesso primo cittadino partenopeo, Luigi de Magistris, a margine delle celebrazioni per l’Immacolata svolte questa mattina a piazza del Gesù. “Questo è un esempio di concretezza – ha spiegato l’ex pm – ed è una misura che porta la firma dei sindaci, e soprattutto della città di Napoli, che ha trovato la sensibilità del Governo”. L’obiettivo dichiarato dal primo cittadino è riuscire a raggiungere con i buoni alimentari entro Natale 50 mila famiglie, il doppio delle famiglie che hanno usufruito della misura durante il lockdown ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 8 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Ad appena 24 ore dalla pubblicazione del bando per isono giàlearrivate sulla piattaforma del Comune di. A renderlo noto è stato lo stesso primo cittadino partenopeo, Luigi de Magistris, a margine delle celebrazioni per l’Immacolata svolte questa mattina a piazza del Gesù. “Questo è un esempio di concretezza – ha spiegato l’ex pm – ed è una misura che porta la firma dei sindaci, e soprattutto della città di, che ha trovato la sensibilità del Governo”. L’obiettivo dichiarato dal primo cittadino è riuscire a raggiungere con ientro Natale 50 mila famiglie, il doppio delle famiglie che hanno usufruito della misura durante il lockdown ...

