Covid a Napoli, il vaccino cinese arriva per posta: ma c'è chi torna in Cina per la vaccinazione (Di martedì 8 dicembre 2020) Alcuni membri della comunità cinese di Napoli si sarebbero già sottoposti al vaccino anti Covid-19. Le dosi arriverebbero per posta, ma c'è chi decide di tornare in Cina per la vaccinazione. Come riportato dal Messaggero, il vaccino anti Covid-19 potrebbe essere già sbarcato tra le comunità cinesi in Campania. Secondo quanto si apprende dal quotidiano, L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Serata di controlli dei Carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, impegnati in un servizio a largo raggio in occasione dei tradizionali festeggiamenti dell'Immaco ...

Continua l'odissea dei 23756 medici partecipanti al concorso di specializzazione in medicina. Il dott. Massimiliano Cani in un'intervista a BlogLive ...

