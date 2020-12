Covid-19 | il bollettino del Ministero Della Salute dell’8 Dicembre 2020

(Di martedì 8 dicembre 2020) Ilha reso noti, tramite il consueto, i dati dell’epidemia da-19 aggiornati all’8. ARTICOLO IL AGGIORNAMENTO- PREMERE F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA A breve… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Rossella Boccanfuso su BlogLive.it.

lorepregliasco : 993 morti COVID nel bollettino di oggi, mai così tanti dall'inizio dell'epidemia. Probabile che i dati contengano a… - SkyTG24 : ?? #Covid19, nuovo #Dpcm: 25 e 26/12 e 1/1 blocco degli spostamenti anche tra i Comuni - ilmessaggeroit : Roma Covid, bollettino Lazio di martedì 8 dicembre: 1.501 nuovi positivi (824 a Roma) e 33 morti - Adnkronos : #Covid °Puglia, 915 contagi e 23 morti: il bollettino - Oltreilfatto : Covid-19, Puglia: bollettino dell’8 dicembre 2020 -

Sono 915 i nuovi casi positivi al Covid-19 su 9.646 tamponi effettuati per l'individuazione dell'infezione nelle ultime 24 ore in puglia. I casi sono così suddivisi: 215 in provincia di Bari, 30 in ...Contagi in calo nel capoluogo lombardo e nelle altre province, Se il trend dovesse mantenersi la regione potrebbe passare in zona gialla da venerdì 11 dicembre ...