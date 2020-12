Così l’Opec scommette sul vaccino L’analisi di Falasca Egic

Leggi su formiche

(Di martedì 8 dicembre 2020) Il vertice delPlus dello scorso fine settimana ha avuto come risultato un sostanziale pareggio tra le posizioni teoricamente divergenti con cui i principali produttori di greggio si sono presentati all’appuntamento. Per settimane, ci si è interrogati se un accordo sarebbe stato possibile, tra le ambizioni russe a un aumento della produzione e la prudenza saudita preoccupata da un prezzo troppo basso dell’oro nero, che sta seriamente danneggiando per la prima volta negli ultimi decenni la stabilità delle finanze pubbliche di Riad. Alla fine, si va adelante con juicio: da gennaio verrà aumentata la produzione di mezzo milione di barili al giorno, dagli attuali 7,7 milioni a 8,2. L’aumento è significativamente inferiore ai due milioni di barili in più al giorno proposti da Mosca e da altri governi, ma l’accordo “con il segno più” è un modo per evitare una rottura ...