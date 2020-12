Corte Suprema destituisce Biden e premia Trump negli USA: bufala sul Televideo (Di martedì 8 dicembre 2020) La Corte Suprema destituisce Biden dalla presidenza negli USA, premiando a conti fatti Trump. Questo, almeno quello che emerge da uno screenshot che sta girando tanto oggi 8 dicembre e che apparentemente ci arriva dal Televideo. Nelle ultime settimane sono trapelate diverse fake news a proposito dell’aspra battaglia politica ed elettorale negli Stati Uniti, come vi abbiamo riportato praticamente in tempo reale durante lo spoglio delle schede, ma quella odierna è una bufala tutta italiana. Una bufala che la Corte Suprema destituisce Biden negli USA a favore di Trump Senza girarci troppo intorno, ... Leggi su bufale (Di martedì 8 dicembre 2020) Ladalla presidenzaUSA,ndo a conti fatti. Questo, almeno quello che emerge da uno screenshot che sta girando tanto oggi 8 dicembre e che apparentemente ci arriva dal. Nelle ultime settimane sono trapelate diverse fake news a proposito dell’aspra battaglia politica ed elettoraleStati Uniti, come vi abbiamo riportato praticamente in tempo reale durante lo spoglio delle schede, ma quella odierna è unatutta italiana. Unache laUSA a favore diSenza girarci troppo intorno, ...

