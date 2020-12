Correa: 'Lazio agli ottavi, contava questo'. Leiva: 'Fatta la storia' (Di martedì 8 dicembre 2020) ROMA - Gol all'andata e gol al ritorno. Joaquin Correa fa festa, obiettivo ottavi di Champions League centrato. La Lazio pareggia con il Bruges e il cammino europeo va avanti. L'argentino, ai ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 8 dicembre 2020) ROMA - Gol all'andata e gol al ritorno. Joaquinfa festa, obiettivodi Champions League centrato. Lapareggia con il Bruges e il cammino europeo va avanti. L'argentino, ai ...

LaStampa : All’Olimpico finisce 2-2: vantaggio di Correa, subito pari di Vormer poi Immobile su rigore. Nella ripresa nonostan… - PaoloBMb70 : RT @SkySport: ?? LAZIO – BRUGES 2-2 Risultato finale ? ? #Correa (12’) ? #Vormer (15’) ? rig. #Immobile (27’) ? #Vanaken (76’) ?? https://t.… - CorSport : #Correa: '#Lazio agli ottavi, contava questo'. #Leiva: 'Fatta la storia' ?? - LALAZIOMIA : Lazio-Brugge, Correa: “Questa è la Champions, non esistono partite facili. Il goal? Molto felice per la squadra”… - sportli26181512 : Correa: 'Lazio agli ottavi, contava questo'. Leiva: 'Fatta la storia': Il Tucu in gol e felice del passaggio del tu… -

Ultime Notizie dalla rete : Correa Lazio Lazio, Correa: "Siamo nella storia. Potevamo essere più tranquilli alla fine" TUTTO mercato WEB lazio bruges

Missione compiuta per la Lazio, anche se con qualche patema in più rispetto al previsto. I biancocelesti riescono a strappare il pari nello scontro diretto contro il Bruges e approdano così agli ottav ...

Lazio-Brugge, Correa: “Questa è la Champions, non esistono partite facili. Il goal? Molto felice per la squadra”

@LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI Terminata la gara di Champions League, l’attaccante della Lazio Joaquin Correa è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radi ...

Missione compiuta per la Lazio, anche se con qualche patema in più rispetto al previsto. I biancocelesti riescono a strappare il pari nello scontro diretto contro il Bruges e approdano così agli ottav ...@LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI Terminata la gara di Champions League, l’attaccante della Lazio Joaquin Correa è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radi ...