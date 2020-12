Correa: “Abbiamo cercato la vittoria fin dall’inizio. Agli ottavi bisogna lottare come sempre” (Di martedì 8 dicembre 2020) Joaquin Correa ha parlato a Sky Sport dopo il pareggio col Brugge e la qualificazione Agli ottavi di finale di Champions League:“Abbiamo provato a vincerla dall’inizio, se giochi per il pareggio rischi di perdere. Non abbiamo gestito benissimo il vantaggio e sofferto tanto, ma è questa la Champions League.Manca un po’ di esperienza a questi livelli? Sicuramente dobbiamo migliorare, ora ci toccherà una tra le migliori 16 squadre d’Europa e serve lottare come abbiamo sempre fatto”. Foto: Twitter Lazio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 8 dicembre 2020) Joaquinha parlato a Sky Sport dopo il pareggio col Brugge e la qualificazionedi finale di Champions League:provato a vincerla, se giochi per il pareggio rischi di perdere. Non abbiamo gestito benissimo il vantaggio e sofferto tanto, ma è questa la Champions League.Manca un po’ di esperienza a questi livelli? Sicuramente dobbiamo migliorare, ora ci toccherà una tra le migliori 16 squadre d’Europa e serveabbiamo sempre fatto”. Foto: Twitter Lazio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

laziolibera : Correa: 'In cosa dobbiamo crescere? Dobbiamo credere di più in noi stessi. Stasera abbiamo perso la concentrazione… - laziolibera : Correa: 'Abbiamo pensato subito a vincerla, con l'atteggiamento giusto dal primo minuto. Nel secondo tempo non è st… - laziolibera : Correa: “Dovevamo fare un altro gol è vero. Ma siamo comunque felici di aver passato il turno, abbiamo fatto la sto… - sololaIazio : @devrijnho @frango0o mi dispiace ma se hai visto la partita sai meglio di me che abbiamo avuto un altro paio di occ… - NandoPiscopo1 : @PieEnne @Pirichello Tralasciando il casino Gazidis con Ragno (7 mesi abbiamo perso), diciamo che le tempistiche in… -

Ultime Notizie dalla rete : Correa “Abbiamo Serie A, Sampdoria-Lazio: quote, pronostico e probabili formazioni Forza Napoli