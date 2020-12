Coronavirus | un terzo dei ricoverati positivi nel laziale

duncanmcdonnell : @jacopo_iacoboni Secondo questi dati, è il terzo paese al mondo dopo il Belgio e il Perù. (certo, sempre pessimo) - massimolio : La più votata al #GFVIP è Rosalinda... al secondo posto Belzebù ed al terzo il Coronavirus - danidonetti1 : RT @AslViterbo: #Coronavirus, #AslViterbo: “Attiva l’Uscovid per le neomamme COVID positive e per i loro piccoli” È il terzo team multidisc… - BitontoLiveIt : #Bitonto Coronavirus, 1.001 casi con un terzo dei tamponi eseguiti - TerlizziLiveIt : Coronavirus, 1.001 casi con un terzo dei tamponi eseguiti -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus terzo

TerlizziLive

Avezzano - Non nasconde la propria preoccupazione, e ribadisce con forza il suo sostegno alle misure restrittive in atto in ...Nell'ospedale Padre Pio di Bracciano si regsitra un focolaio covid. Dei 27 pazienti ricoverati, 9 sono attualmente positivi. L'Asl indaga sul contagio.