Coronavirus, stop ai treni tra Italia e Svizzera: crollo dei passeggeri dopo il Dpcm

La decisione di Ferrovie federali e Trenitalia: da giovedì tutto fermo dalle lunghe percorrenze ai regionali

I collegamenti ferroviari tra Svizzera e Italia saranno interrotti da giovedì. A partire dal 10 dicembre, fino a nuovo avviso, le Ferrovie federali Svizzere (Ffs) e Trenitalia interrompono i collegame ...

Positivi al coronavirus in Irpinia 60 (1.212 in 12 giorni). Un morto nella notte al Moscati. In Campania: 1.060 casi

Positivi al coronavirus in Irpinia 60 (1.212 in 12 giorni). Un morto nella notte al Moscati. In Campania 1.060 casi e oltre 2.000 vittime da marzo ...

