**Coronavirus: Speranza, confermiamo le misure di Natale** (Di martedì 8 dicembre 2020) Milano, 8 dic. (Adnkronos) - "Le misure sono queste e le confermiamo, non cambieranno per il momento né in un verso né in un altro". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, a Di Martedì, in onda stasera su La7, rispondendo a una domanda sulla possibilità di deroghe alle misure di Natale. "Le misure non si vedono giorno per giorno, c'è bisogno di un tempo più lungo", ha aggiunto. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 8 dicembre 2020) Milano, 8 dic. (Adnkronos) - "Lesono queste e le, non cambieranno per il momento né in un verso né in un altro". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto, a Di Martedì, in onda stasera su La7, rispondendo a una domanda sulla possibilità di deroghe alledi Natale. "Lenon si vedono giorno per giorno, c'è bisogno di un tempo più lungo", ha aggiunto.

vaticannews_it : #8dicembre #Iraq @acs_italia Viaggio di #PapaFrancesco speranza per i cristiani @CEI_news lancia il portale… - ilpost : Il vaccino contro il coronavirus potrebbe arrivare in Italia a gennaio, sarà gratuito e ne sono state opzionate 202… - alfreaudi : Vaccino coronavirus, un piano con poca Speranza - ItalytoHolySee : RT @vaticannews_it: #8dicembre #Iraq @acs_italia Viaggio di #PapaFrancesco speranza per i cristiani @CEI_news lancia il portale https://t.c… - PasqualeVacca12 : RT @intuslegens: Prof. Palù: la letalità del #Coronavirus è tra 0,3% e 0,6%. Era ovvio, se non uccide piccoli né grandi, ma si limita a met… -

Ultime Notizie dalla rete : **Coronavirus Speranza Vaccino coronavirus, un piano con poca Speranza Il Tempo Il vaccino Pfizer-BionTech è sicuro ed efficace in pochi giorni: il rapporto della Fda. Via libera in settimana

Prima luce verde dall'Autorità per i farmaci statunitense Fda al vaccino anti-Covid della Pfizer-BionTech: il prodotto è efficace e sicuro, ha rilevato l'agenzia in un ...

Covid: Speranza, nessuna deroga a spostamenti per Natale

Non ci possiamo permettere spostamenti non necessari: a Natale nessuna deroga. Lo afferma il ministro della Salute, Roberto Speranza ...

Prima luce verde dall'Autorità per i farmaci statunitense Fda al vaccino anti-Covid della Pfizer-BionTech: il prodotto è efficace e sicuro, ha rilevato l'agenzia in un ...Non ci possiamo permettere spostamenti non necessari: a Natale nessuna deroga. Lo afferma il ministro della Salute, Roberto Speranza ...