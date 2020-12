Coronavirus Sicilia | il bollettino dell’8 dicembre 2020 | 1 148 nuovi casi | la situazione a Palermo

(Di martedì 8 dicembre 2020) Sono 1.148 icontagi registrati insu 9.966 tamponi effettuati.Questo è quanto emerge dal consuetoquotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a martedì 8. Con isalgono a 39.555 persone positive. In terapia intensiva si registrano 15ingressi ma si liberano diversi posti letti con i pazienti che al momento sono 199, mentre in totale i ricoverati con sintomi sono 1.374. Il numero dei positivi in isolamento domiciliare è di 37.982, ci sono altre 36 vittime. Sono invece 1803 i pazienti guariti, per un totale di 32.171.La provincia con piùè tornata ad essere Catania con 440positivi, seguita dacon 214, Trapani ...

Restiamo a disposizione h24 per combattere con tutti i mezzi questa battaglia contro il Coronavirus”. Frattanto, sono 1.148 i nuovi casi di Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 9.996 ...Si registrano 15 nuovi ingressi in terapia intensiva, anche se il numero dei posti letto occupati in area critica scende da 205 a 199, e 36 morti nell’Isola (1.829 in tutto dall'inizio dell'emergenza ...