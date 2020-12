Agenzia_Ansa : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto spostamenti. Natale e Capodanno saranno 'bl… - zazoomblog : Coronavirus Quirinale: Mattarella farà il vaccino - #Coronavirus #Quirinale: #Mattarella - gb46290720 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Quirinale: 'Mattarella farà il vaccino' #covid - stefano_gatto97 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Quirinale: 'Mattarella farà il vaccino' #covid - Ignoto2011 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Quirinale: 'Mattarella farà il vaccino' #covid -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Quirinale

Politici in prima fila per il vaccino anti-Covid, pronti a tutto pur di convincere gli italiani. Come il presidente della Repubblica Sergio ...Il presidente della Repubblica si sottoporrà al vaccino contro il coronavirus non appena sarà possibile. Lo scrive il Foglio sul ...