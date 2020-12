Coronavirus, news: in Italia altri 4 medici morti, in totale 237 da inizio pandemia. LIVE (Di martedì 8 dicembre 2020) Nelle ultime 24 ore il tasso di positività è salito in Italia al 12,3%. In calo le terapie intensive, ma crescono i ricoveri. I decessi sono 528. Positiva la ministra Lamorgese. Oggi nuovo vertice decisivo per il Piano Italia sul Recovery Fund. Ancora scontro tra governo e Regione Abruzzo sull'ordinanza che decreta il passaggio della Regione da zona rossa ad arancione. Somministrata la prima dose del vaccino Pfizer nel Regno Unito Leggi su tg24.sky (Di martedì 8 dicembre 2020) Nelle ultime 24 ore il tasso di positività è salito inal 12,3%. In calo le terapie intensive, ma crescono i ricoveri. I decessi sono 528. Positiva la ministra Lamorgese. Oggi nuovo vertice decisivo per il Pianosul Recovery Fund. Ancora scontro tra governo e Regione Abruzzo sull'ordinanza che decreta il passaggio della Regione da zona rossa ad arancione. Somministrata la prima dose del vaccino Pfizer nel Regno Unito

