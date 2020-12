Coronavirus, news: atteso il bollettino. Fed. farmaco: "In estate immunità gregge". LIVE (Di martedì 8 dicembre 2020) Le previsioni della Federazione Mondiale del farmaco, mentre il rapporto della Fda sul vaccino Pfizer assicura: “È efficace e sicuro”. Nel Regno Unito al via da oggi il programma di vaccinazione. In Italia sale a 237 il bilancio dei medici morti dall’inizio della pandemia. Attesa per il nuovo bollettino sulla situazione dei contagi nel nostro Paese. Governo spaccato sul Recovery Plan: rinviato il Consiglio dei Ministri Leggi su tg24.sky (Di martedì 8 dicembre 2020) Le previsioni della Federazione Mondiale del, mentre il rapporto della Fda sul vaccino Pfizer assicura: “È efficace e sicuro”. Nel Regno Unito al via da oggi il programma di vaccinazione. In Italia sale a 237 il bilancio dei medici morti dall’inizio della pandemia. Attesa per il nuovosulla situazione dei contagi nel nostro Paese. Governo spaccato sul Recovery Plan: rinviato il Consiglio dei Ministri

