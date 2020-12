Coronavirus, news: 14.842 nuovi casi su 149.232 tamponi. I morti in 24 ore sono 634 (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il tasso di positività scende al 9,9%. In calo le terapie intensive (-37), giù anche i ricoveri ordinari (-443). La federazione mondiale del farmaco: "In estate immunità gregge". Intanto il rapporto della Fda sul vaccino Pfizer assicura: “È efficace”. Rezza: "La situazione migliora ma molto lentamente". Nel Regno Unito al via da oggi il programma di vaccinazione. Governo spaccato sul Recovery Plan: rinviato il Consiglio dei Ministri. Speranza: "Porteremo ordinanza Abruzzo davati al giudice" Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il tasso di positività scende al 9,9%. In calo le terapie intensive (-37), giù anche i ricoveri ordinari (-443). La federazione mondiale del farmaco: "In estate immunità gregge". Intanto il rapporto della Fda sul vaccino Pfizer assicura: “È efficace”. Rezza: "La situazione migliora ma molto lentamente". Nel Regno Unito al via da oggi il programma di vaccinazione. Governo spaccato sul Recovery Plan: rinviato il Consiglio dei Ministri. Speranza: "Porteremo ordinanza Abruzzo davati al giudice"

