Coronavirus | news | 14 842 nuovi casi su 149 232 tamponi I morti in 24 ore sono 634 LIVE

(Di martedì 8 dicembre 2020) La federazione mondiale del farmaco, "In estate immunità gregge". Intanto il rapporto della Fda sul vaccino Pfizer assicura: “È efficace e sicuro”. Nel Regno Unito al via da oggi il programma di vaccinazione. In Italia sale a 237 il bilancio dei medicidall’inizio della pandemia. Governo spaccato sul Recovery Plan: rinviato il Consiglio dei Ministri