Coronavirus | news | 14 842 nuovi casi su 149 232 tamponi I morti in 24 ore sono 634 LIVE

(Di martedì 8 dicembre 2020) Il tasso di positività scende al 9,9%. In calo le terapie intensive (-37), giù anche i ricoveri ordinari (-443). La federazione mondiale del farmaco: "In estate immunità gregge". Intanto il rapporto della Fda sul vaccino Pfizer assicura: “È efficace”. Rezza: "La situazione migliora ma molto lentamente". Nel Regno Unito al via da oggi il programma di vaccinazione. Governo spaccato sul Recovery Plan: rinviato il Consiglio dei Ministri. Speranza: "Porteremo ordinanza Abruzzo davati al giudice"