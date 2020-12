Coronavirus Nettuno | 27 nuovi casi | focolaio nella scuola dell’infanzia di Piscina Cardillo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 8 dicembre 2020), sono 27 idi Covid-19 registrati dalla Asl Roma 6 nel territorio. Tutti sono trattati in isolamento domiciliare. Di questi 27, ben 16 (tra alunni e insegnanti) sono riferibili alladi. La situazione è sotto monitoraggio costante della Asl Roma 6. Con apposita ordinanza sindacale è stata disposta la chiusura della struttura scolastica da domani e fino al 22 dicembre, come da indicazione delle autorità sanitarie competenti, per permettere le operazioni di sanificazione dei locali e agevolare l’indagine epidemiologica in corso da parte della Asl. Gli attualmente positivi sono 376 di cui 18 ospedalizzati. su Il Corriere della Città.