Coronavirus, "Merkel vuole lockdown duro in Germania dopo Natale". Stop ai collegamenti ferroviari tra Svizzera e Italia (Di martedì 8 dicembre 2020) Il "principio della speranza" non farà abbassare i numeri del contagio da Covid in Germania, quindi bisogna agire. In fretta e duramente. Angela Merkel, da sempre favorevole a regole rigide per contenere le infezioni da Coronavirus, dopo avere anticipato le misure che entreranno in vigore prima del Natale, pensa già ai giorni successivi. L'orizzonte è quello del 27 dicembre: da lì, scrive la Bild, la Cancelliera vuole il lockdown duro, con vacanze di Natale più lunghe e negozi chiusi. Una stretta più severa, dunque, rispetto a quella del lockdown parziale iniziato il 2 novembre ed esteso fino al 10 gennaio. Secondo la Bild, il piano prevede che dal 27 dicembre fino al 3 o al 10 gennaio, la maggior parte dei negozi verrebbe chiusa (con l'eccezione dei supermercati).

