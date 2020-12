Coronavirus, Lopalco non ha dubbi: «La terza ondata è inevitabile. Ora rinunciare ai contatti sociali» (Di martedì 8 dicembre 2020) Luigi Lopalco non ha dubbi: la terza ondata di Covid-19 è inevitabile. C’è però un punto su cui ancora possiamo lavorare per renderla meno pericolosa. «Dobbiamo ridurre al minimo eventi e sociali incontri per questo Natale», spiega l’epidemiologo dell’Università di Pisa e assessore alla Salute della Regione Puglia a Il Messaggero. Lopalco sottolinea come la pericolosità della terza ondata dipenda «dal momento in cui arriverà». Il tempo secondo il professore è il fattore chiave per rendere meno pericoloso il prossimo incremento dell’ondata di positivi. Una strategia che vede nell’arrivo del vaccino lo strumento di cui armarsi per la prossima grande impennata. «Dobbiamo prendere più tempo possibile. Con la ... Leggi su open.online (Di martedì 8 dicembre 2020) Luiginon ha: ladi Covid-19 è. C’è però un punto su cui ancora possiamo lavorare per renderla meno pericolosa. «Dobbiamo ridurre al minimo eventi eincontri per questo Natale», spiega l’epidemiologo dell’Università di Pisa e assessore alla Salute della Regione Puglia a Il Messaggero.sottolinea come la pericolosità delladipenda «dal momento in cui arriverà». Il tempo secondo il professore è il fattore chiave per rendere meno pericoloso il prossimo incremento dell’di positivi. Una strategia che vede nell’arrivo del vaccino lo strumento di cui armarsi per la prossima grande impennata. «Dobbiamo prendere più tempo possibile. Con la ...

