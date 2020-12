Coronavirus: Lega, 'Di Maio si attivi su treni Svizzera per 5mila frontalieri' (Di martedì 8 dicembre 2020) Milano, 8 dic. (Adnkronos) - "Auspichiamo che il ministro degli Esteri si attivi subito e dedichi la massima attenzione con la sua struttura a quanto potrebbe accadere dopo lo stop annunciato dei treni tra Svizzera e Italia, stop annunciato oggi dalle Ferrovie Federali Svizzere (FFS) in relazione alle norme dell'ultimo Dpcm". Lo dice Paolo Grimoldi, deputato della Lega e segretario della Lega Lombarda Salvini Premier. Lo stop potrebbe riguardare 5000 lavoratori transfrontalieri lombardi. "Ovviamente auspichiamo che Di Maio affronti la questione con maggiore serietà o autorevolezza rispetto ai recenti fallimenti registrati dal suo ministero sui pescatori siciliani rapiti in Libia o sulla scarcerazione di Zaky in Egitto". Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 8 dicembre 2020) Milano, 8 dic. (Adnkronos) - "Auspichiamo che il ministro degli Esteri sisubito e dedichi la massima attenzione con la sua struttura a quanto potrebbe accadere dopo lo stop annunciato deitrae Italia, stop annunciato oggi dalle Ferrovie Federali Svizzere (FFS) in relazione alle norme dell'ultimo Dpcm". Lo dice Paolo Grimoldi, deputato dellae segretario dellaLombarda Salvini Premier. Lo stop potrebbe riguardare 5000 lavoratori translombardi. "Ovviamente auspichiamo che Diaffronti la questione con maggiore serietà o autorevolezza rispetto ai recenti fallimenti registrati dal suo ministero sui pescatori siciliani rapiti in Libia o sulla scarcerazione di Zaky in Egitto".

69_fbianchini : RT @Lanf040264: L'analisi dei dati è uno schiaffo a #Fontana e alla #Lega: il 40% dei decessi avviene in #Lombardia. E i lombardi non ries… - nexusSEI_6 : RT @Lanf040264: L'analisi dei dati è uno schiaffo a #Fontana e alla #Lega: il 40% dei decessi avviene in #Lombardia. E i lombardi non ries… - Paso45038503 : RT @Lanf040264: L'analisi dei dati è uno schiaffo a #Fontana e alla #Lega: il 40% dei decessi avviene in #Lombardia. E i lombardi non ries… - moldoveanuFlor7 : RT @Lanf040264: L'analisi dei dati è uno schiaffo a #Fontana e alla #Lega: il 40% dei decessi avviene in #Lombardia. E i lombardi non ries… - crlggg : RT @Lanf040264: L'analisi dei dati è uno schiaffo a #Fontana e alla #Lega: il 40% dei decessi avviene in #Lombardia. E i lombardi non ries… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Lega Coronavirus, Lega Giovani: “In Sicilia bloccati 981 medici specializzandi” Sicilia Oggi Notizie Coronavirus: Lega, 'Di Maio si attivi su treni Svizzera per 5mila frontalieri'

Milano, 8 dic. (Adnkronos) - "Auspichiamo che il ministro degli Esteri si attivi subito e dedichi la massima attenzione con la sua struttura a quanto potrebbe accadere dopo lo stop annunciato dei tren ...

Covid, Marche 4 decessi (più altri 5), 601 ricoveri

Sono 4 i decessi legati al covid nelle ultime 24 ore nelle Marche, a cui ne vanno però aggiunti altri 5, dopo la conferma della diagnosi di coronavirus. (ANSA) ...

Milano, 8 dic. (Adnkronos) - "Auspichiamo che il ministro degli Esteri si attivi subito e dedichi la massima attenzione con la sua struttura a quanto potrebbe accadere dopo lo stop annunciato dei tren ...Sono 4 i decessi legati al covid nelle ultime 24 ore nelle Marche, a cui ne vanno però aggiunti altri 5, dopo la conferma della diagnosi di coronavirus. (ANSA) ...