Coronavirus: Lega, 'Di Maio si attivi su treni Svizzera per 5mila frontalieri' (Di martedì 8 dicembre 2020) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 8 dicembre 2020) su Notizie.it.

TV7Benevento : Coronavirus: Lega, 'Di Maio si attivi su treni Svizzera per 5mila frontalieri'... - 69_fbianchini : RT @Lanf040264: L'analisi dei dati è uno schiaffo a #Fontana e alla #Lega: il 40% dei decessi avviene in #Lombardia. E i lombardi non ries… - nexusSEI_6 : RT @Lanf040264: L'analisi dei dati è uno schiaffo a #Fontana e alla #Lega: il 40% dei decessi avviene in #Lombardia. E i lombardi non ries… - Paso45038503 : RT @Lanf040264: L'analisi dei dati è uno schiaffo a #Fontana e alla #Lega: il 40% dei decessi avviene in #Lombardia. E i lombardi non ries… - moldoveanuFlor7 : RT @Lanf040264: L'analisi dei dati è uno schiaffo a #Fontana e alla #Lega: il 40% dei decessi avviene in #Lombardia. E i lombardi non ries… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Lega Coronavirus: Lega, 'Di Maio si attivi su treni Svizzera per 5mila frontalieri' Affaritaliani.it Coronavirus: Lega, 'Di Maio si attivi su treni Svizzera per 5mila frontalieri'

Milano, 8 dic. (Adnkronos) - "Auspichiamo che il ministro degli Esteri si attivi subito e dedichi la massima attenzione con la sua struttura a quanto potrebbe accadere dopo lo stop annunciato dei tren ...

Covid, Marche 4 decessi (più altri 5), 601 ricoveri

Sono 4 i decessi legati al covid nelle ultime 24 ore nelle Marche, a cui ne vanno però aggiunti altri 5, dopo la conferma della diagnosi di coronavirus. (ANSA) ...

Milano, 8 dic. (Adnkronos) - "Auspichiamo che il ministro degli Esteri si attivi subito e dedichi la massima attenzione con la sua struttura a quanto potrebbe accadere dopo lo stop annunciato dei tren ...Sono 4 i decessi legati al covid nelle ultime 24 ore nelle Marche, a cui ne vanno però aggiunti altri 5, dopo la conferma della diagnosi di coronavirus. (ANSA) ...