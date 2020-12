Coronavirus, le ultime news. In calo contagi e tamponi, sale indice di positività. DIRETTA (Di martedì 8 dicembre 2020) Nelle ultime 24 ore il tasso di positività è salito al 12,3%. In calo le terapie intensive, ma crescono i ricoveri. I decessi sono 528. Positiva la ministra Lamorgese. Oggi nuovo vertice decisivo per il Piano Italia sul Recovery Fund. Ancora scontro tra governo e regione Abruzzo sull'ordinanza che decreta il passaggio della Regione da zona rossa ad arancione. Leggi su tg24.sky (Di martedì 8 dicembre 2020) Nelle24 ore il tasso diè salito al 12,3%. Inle terapie intensive, ma crescono i ricoveri. I decessi sono 528. Positiva la ministra Lamorgese. Oggi nuovo vertice decisivo per il Piano Italia sul Recovery Fund. Ancora scontro tra governo e regione Abruzzo sull'ordinanza che decreta il passaggio della Regione da zona rossa ad arancione.

