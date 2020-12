Coronavirus, l’amministrazione Trump rifiutò di estendere l’accordo sul vaccino con Pfizer. Nuove restrizioni a Hong Kong (Di martedì 8 dicembre 2020) Usa EPA/CHRIS KLEPONIS / POOL Il presidente statunitense Donald Trump.La scorsa estate l’amministrazione Trump rinunciò alla possibilità di comprare 100 milioni di dosi addizionali del vaccino anti-Covid di Pfizer, con il risultato che la società farmaceutica statunitense, a causa degli accordi presi con altri Paesi, potrebbe non essere in grado fino al prossimo giugno di fornire altri quantitativi del suo prodotto agli Stati Uniti. La notizia è stata pubblicata dal New York Times e confermata da Associated Press. In base al contratto con Pfizer, l’amministrazione Trump si è impegnata ad acquistare una dose iniziale di 100 milioni di dosi, con un’opzione di acquisto fino a cinque volte superiore. Il vaccino di ... Leggi su open.online (Di martedì 8 dicembre 2020) Usa EPA/CHRIS KLEPONIS / POOL Il presidente statunitense Donald.La scorsa estaterinunciò alla possibilità di comprare 100 milioni di dosi addizionali delanti-Covid di, con il risultato che la società farmaceutica statunitense, a causa degli accordi presi con altri Paesi, potrebbe non essere in grado fino al prossimo giugno di fornire altri quantitativi del suo prodotto agli Stati Uniti. La notizia è stata pubblicata dal New York Times e confermata da Associated Press. In base al contratto consi è impegnata ad acquistare una dose iniziale di 100 milioni di dosi, con un’opzione di acquisto fino a cinque volte superiore. Ildi ...

massimo_san : RT @Open_gol: In estate l'amministrazione Trump disse 'no' a 100 milioni di dosi - Open_gol : In estate l'amministrazione Trump disse 'no' a 100 milioni di dosi - IlFriuli : Coronavirus, come si muove il contagio in Fvg. La @ProtCivReg_FVG ha aggiornato la mappa dei Comuni. Al momento l'… - MassimoRandolfi : RT @NurseTimes: ?? Nurse Times Coronavirus, ex vicepresidente del Friuli in terapia intensiva: il suo sdegno per l’attesa di un posto: Paolo… - NurseTimes : ?? Nurse Times Coronavirus, ex vicepresidente del Friuli in terapia intensiva: il suo sdegno per l’attesa di un post… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus l’amministrazione Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid-19 Corriere della Sera