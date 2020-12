Coronavirus Italia, il bollettino dell’8 dicembre: 14.842 nuovi casi, 634 decessi (Di martedì 8 dicembre 2020) Sono 14.842 i nuovi casi di Coronavirus, e 634 i morti registrati in Italia nelle ultime 24 ore.Questo quanto si apprende dal nuovo bollettino del ministero della Salute di oggi, martedì 8 dicembre.Coronavirus IN Italia: I DATI DELL'8 dicembrenuovi casi: 14.842 (ieri 13.720)casi testati: 59551 (ieri 53.109)Tamponi (diagnostici e di controllo): 149.232 (ieri 111.217)Attualmente positivi: 737.525 (ieri 748.819, -6.487)Ricoverati: 30.081, -443 (ieri 30.524, +133)Ricoverati in Terapia Intensiva: 3.345, -37 (ieri 3.382, -72)Totale casi positivi: 1.757.394 (ieri 1.742.557)Deceduti: 61.240 (ieri 60.606, +528)Totale Dimessi/Guariti: 958.629 (ieri 933.132, +19.638) Leggi su mediagol (Di martedì 8 dicembre 2020) Sono 14.842 idi, e 634 i morti registrati innelle ultime 24 ore.Questo quanto si apprende dal nuovodel ministero della Salute di oggi, martedì 8IN: I DATI DELL'8: 14.842 (ieri 13.720)testati: 59551 (ieri 53.109)Tamponi (diagnostici e di controllo): 149.232 (ieri 111.217)Attualmente positivi: 737.525 (ieri 748.819, -6.487)Ricoverati: 30.081, -443 (ieri 30.524, +133)Ricoverati in Terapia Intensiva: 3.345, -37 (ieri 3.382, -72)Totalepositivi: 1.757.394 (ieri 1.742.557)Deceduti: 61.240 (ieri 60.606, +528)Totale Dimessi/Guariti: 958.629 (ieri 933.132, +19.638)

