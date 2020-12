Coronavirus: Israele, giovedì attese prime dosi vaccino Pfizer (Di martedì 8 dicembre 2020) Tel Aviv, 8 dic. (Adnkronos) - Israele riceverà giovedì le prime dosi del vaccino anti-Covid realizzato dalla Pfizer. Lo ha riferito il ministro dell'Intelligence, Eli Cohen, in un'intervista alla radio dell'esercito. Cohen ha affermato che il primo carico di vaccini partirà da Chicago e arriverà a Tel Aviv e le prime dosi saranno somministrate a anziani e persone più a rischio. Secondo l'emittente 'Kan', il primo carico sarà composto da 110mila dosi. Cohen non ha precisato quando inizierà la campagna di vaccinazione. Il mese scorso Pfizer e governo israeliano hanno firmato un accordo per 8 milioni di dosi di vaccino. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 8 dicembre 2020) Tel Aviv, 8 dic. (Adnkronos) -riceveràledelanti-Covid realizzato dalla. Lo ha riferito il ministro dell'Intelligence, Eli Cohen, in un'intervista alla radio dell'esercito. Cohen ha affermato che il primo carico di vaccini partirà da Chicago e arriverà a Tel Aviv e lesaranno somministrate a anziani e persone più a rischio. Secondo l'emittente 'Kan', il primo carico sarà composto da 110mila. Cohen non ha precisato quando inizierà la campagna di vaccinazione. Il mese scorsoe governo israeliano hanno firmato un accordo per 8 milioni didi

TV7Benevento : Coronavirus: Israele, giovedì attese prime dosi vaccino Pfizer... - CristinaNatoli : RT @michelegiorgio2: #Coronavirus In Israele da mercoledì fino al 2 gennaio scatterà il coprifuoco notturno.Nei Territori palestinesi parte… - peterkama : Lockdown notturno da domani sera in Israele e fino al 2 gennaio con proibizione nel lasso di tempo delle attività c… - sirmacs : RT @michelegiorgio2: #Coronavirus In Israele da mercoledì fino al 2 gennaio scatterà il coprifuoco notturno.Nei Territori palestinesi parte… - frammentivocali : RT @michelegiorgio2: #Coronavirus In Israele da mercoledì fino al 2 gennaio scatterà il coprifuoco notturno.Nei Territori palestinesi parte… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Israele Covid: lockdown notturno in Israele da domani al 2 gennaio - Ultima Ora Agenzia ANSA Coronavirus: Israele, giovedì attese prime dosi vaccino Pfizer

Tel Aviv, 8 dic. (Adnkronos) - Israele riceverà giovedì le prime dosi del vaccino anti-Covid realizzato dalla Pfizer. Lo ha riferito il ministro ...

Covid, nuova ondata a Hong Kong, in Brasile oltre 177mila vittime, la Germania verso nuove chiusure

Cronaca dal mondo Roma - 08/12/2020 11:38 - Vacanze di Natale più lunghe in Germania, e negozi chiusi, subito dopo il 27 dicembre. È questo il cuore del lockdown duro che avrebbe in ...

Tel Aviv, 8 dic. (Adnkronos) - Israele riceverà giovedì le prime dosi del vaccino anti-Covid realizzato dalla Pfizer. Lo ha riferito il ministro ...Cronaca dal mondo Roma - 08/12/2020 11:38 - Vacanze di Natale più lunghe in Germania, e negozi chiusi, subito dopo il 27 dicembre. È questo il cuore del lockdown duro che avrebbe in ...