Coronavirus, in Veneto i decessi aumentano ancora: sono 113 nelle ultime 24 ore (Di martedì 8 dicembre 2020) Nuovo balzo nel numero dei contagiati da Coronavirus in Veneto. Secondo il bollettino di oggi, 8 dicembre, nelle ultime 24 ore si registrano 3.145 nuovi casi (ieri erano 2.550) e 113 decessi. Quello delle vittime, in particolare, è il dato più alto registrato in un giorno in Veneto. I soggetti attualmente positivi sono 79.748, mentre il totale dei morti da inizio epidemia ha toccato quota 4.374.

