Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 8 dicembre: 14.842 nuovi casi e 634 morti (Di martedì 8 dicembre 2020) I dati del bollettino sulla pandemia di Covid-19 di martedì 8 dicembre. Più contagi con più tamponi, ma il tasso di positività scende a 9,9% Leggi su corriere (Di martedì 8 dicembre 2020) I dati delsulla pandemia di Covid-19 di martedì 8. Più contagi con più tamponi, ma il tasso di positività scende a 9,9%

