Coronavirus in Italia, il bollettino di martedì 8 dicembre: 634 morti e 14.842 casi in più (Di martedì 8 dicembre 2020) in Italia , il bollettino di martedì 8 dicembre del Ministero della Salute. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 14.842 con 149.232 tamponi (ieri erano stati 13.720 con 111.217 tamponi)... Leggi su leggo (Di martedì 8 dicembre 2020) in, ildidel Ministero della Salute. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 14.842 con 149.232 tamponi (ieri erano stati 13.720 con 111.217 tamponi)...

