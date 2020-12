Coronavirus in Italia, il bollettino dell’8 dicembre: +634 morti per Covid (Di martedì 8 dicembre 2020) I dati aggiornati dei contagi Aumentano i contagi di pari passo ai tamponi. In 24h 14.842 positivi al Covid-19 su 149.232 test effettuati. Rispettivamente, +1.122 infetti e +38.015 tamponi di differenza in base alle notizie arrivate ieri. Inoltre vi è stato un calo di -37 persone nelle terapie intensive e -433 persone nei ricoveri da ieri a oggi. In 24h sono morte 634 persone a causa del Covid in Italia. Leggi anche Coronavirus in Italia, il bollettino del 7 dicembre Nel complesso i casi di contagi da Coronavirus vanno oltre il milione e mezzo: 1.757.394 dall’inizio dalla pandemia, di cui 61.240 morti. Le persone attualmente positive sono 737.525. Cliccando qui il pdf della tabella completa rilasciata dal Ministero della ... Leggi su 361magazine (Di martedì 8 dicembre 2020) I dati aggiornati dei contagi Aumentano i contagi di pari passo ai tamponi. In 24h 14.842 positivi al-19 su 149.232 test effettuati. Rispettivamente, +1.122 infetti e +38.015 tamponi di differenza in base alle notizie arrivate ieri. Inoltre vi è stato un calo di -37 persone nelle terapie intensive e -433 persone nei ricoveri da ieri a oggi. In 24h sono morte 634 persone a causa delin. Leggi anchein, ildel 7Nel complesso i casi di contagi davanno oltre il milione e mezzo: 1.757.394 dall’inizio dalla pandemia, di cui 61.240. Le persone attualmente positive sono 737.525. Cliccando qui il pdf della tabella completa rilasciata dal Ministero della ...

lorepregliasco : L'Italia diventa il primo grande Paese europeo per mortalità COVID ogni 100mila abitanti. Superata la Spagna, siam… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Italia 13.720 nuovi casi e 528 morti #coronavirus - Corriere : Crisanti: «La terza ondata? È una certezza. L’Italia avrà record di morti in Europa» - PMicarelli : RT @RaiNews: #Coronavirus, 14.842 nuovi casi e 634 morti nelle ultime 24 ore in Italia - marisamoles : RT @Corriere: In Italia 14.842 nuovi casi e 634 morti. Tasso di positività al 9,9%: il bollettino di oggi -