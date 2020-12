Coronavirus, il bollettino di oggi 8 dicembre 2020: 14.842 nuovi contagi e 634 morti. ?Il tasso di positività scende al 9,9 % (Di martedì 8 dicembre 2020) Coronavirus, il bollettino di oggi in Italia, martedì 8 dicembre 2020. Sono 14.842 i positivi al test sul Coronavirus nelle ultime 24 ore e le vittime sono 634. Covid, in... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 8 dicembre 2020), ildiin Italia, martedì 8. Sono 14.842 i positivi al test sulnelle ultime 24 ore e le vittime sono 634. Covid, in...

TgrVeneto : #Coronavirus #Veneto: 113 morti nelle 24 ore, mai così tanti da inizio #pandemia. Dati #8dicembre - Il bollettino e… - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: Il bollettino e i numeri odierni, regione per regione, dell'#8dicembre #Coronavirus #COVID19italia - tempostretto : Un nuovo articolo: (Calabria. Coronavirus, cala ulteriormente il numero dei contagi. Il bollettino) è stato pubblic… - estornudoauto : RT @Corriere: In Italia 14.842 nuovi casi e 634 morti: il bollettino di oggi - 11secon : #COVID19 - #ITALIA Bollettino quotidiano coi numeri assoluti del #coronavirus (e variazioni % in 24 ore) Tasso di… -