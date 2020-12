Coronavirus, è stata somministrata la prima dose di vaccino in Gran Bretagna (Di martedì 8 dicembre 2020) Al via in Gran Bretagna con le somministrazioni dei vaccini. Questa mattina, a riceverlo è stata una 90enne. E’ iniziata, in Gran Bretagna, la somministrazione del vaccino alla popolazione. La prima dose è stata somministrata ad una signora novantenne, Margaret Keenan, che compirà 91 anni la settimana prossima. La vecchietta ha ricevuto il vaccino Pfizer-BionTech L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 8 dicembre 2020) Al via incon le somministrazioni dei vaccini. Questa mattina, a riceverlo èuna 90enne. E’ iniziata, in, la somministrazione delalla popolazione. Laad una signora novantenne, Margaret Keenan, che compirà 91 anni la settimana prossima. La vecchietta ha ricevuto ilPfizer-BionTech L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

