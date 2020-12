Coronavirus: assessore Lombardia, stop treni Italia-Svizzera è pasticcio Governo' (Di martedì 8 dicembre 2020) Milano, 8 dic. (Adnkronos) - "L'interruzione dei treni tra Italia e Svizzera, annunciata dalle Ferrovie elvetiche, è figlia di un pasticcio determinato dall'ultimo Dpcm che introduce norme eccessivamente burocratiche per i viaggiatori in ingresso dalla Svizzera. È necessario che il Governo rimedi nel più breve tempo possibile al danno arrecato ai lombardi e in particolare ai frontalieri". Lo ha detto l'assessore regionale alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, annunciando una lettera al Ministero dei Trasporti. "Scriverò al ministro per chiedere interventi rapidi. È del tutto evidente che il Governo abbia emanato delle norme senza valutare le ricadute concrete, e gravi, per i lombardi". Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 8 dicembre 2020) Milano, 8 dic. (Adnkronos) - "L'interruzione deitra, annunciata dalle Ferrovie elvetiche, è figlia di undeterminato dall'ultimo Dpcm che introduce norme eccessivamente burocratiche per i viaggiatori in ingresso dalla. È necessario che ilrimedi nel più breve tempo possibile al danno arrecato ai lombardi e in particolare ai frontalieri". Lo ha detto l'regionale alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, annunciando una lettera al Ministero dei Trasporti. "Scriverò al ministro per chiedere interventi rapidi. È del tutto evidente che ilabbia emanato delle norme senza valutare le ricadute concrete, e gravi, per i lombardi".

TV7Benevento : Coronavirus: assessore Lombardia, stop treni Italia-Svizzera è pasticcio Governo'... - infoitinterno : Coronavirus, l'ex assessore Fiore: 'In Puglia gestione penosa, ora intervenga il governo e si ripensi la rete Covid” - MichelinoSaitta : Possibile che in questi giorni drammatici, l'assessore alla #sanità della regione più devastata dal #coronavirus,ol… - gpfputignano : Coronavirus, l'ex assessore Fiore: 'In Puglia gestione penosa, ora intervenga il governo e si ripensi la rete Covid… - viralvideovlogs : RT @giu33liana: @udogumpel #FacciamoRete #FacciamoInformazione #Coronavirus #COVID19 #Gallera: “La #Lombardia poteva istituire subito l… -