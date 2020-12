Coronavirus, altri 4 medici morti in Italia. Sale a 237 il bilancio totale dall'inizio della pandemia (Di martedì 8 dicembre 2020) altri quattro medici sono morti a causa del Covid-19: Sale quindi a 237 il numero totale dei medici morti dall'inizio della pandemia, che saranno ricordati sul memoriale della Federazione... Leggi su ilmattino (Di martedì 8 dicembre 2020)quattrosonoa causa del Covid-19:quindi a 237 il numerodei, che saranno ricordati sul memorialeFederazione...

RaiNews : #Coronavirus, altri quattro #medici morti: ora sono 237 come a marzo - MediasetTgcom24 : Coronavirus: 18.887 nuovi contagi e altri 564 morti - MediasetTgcom24 : Coronavirus, altri 993 morti e 23.225 nuovi contagi - rainiero43 : @embonaccorso @BarillariDav Intendo presentare la denuncia lanciata da Mariano Amici, Antonietta Gatti e altri med… - ZzuCicciu : RT @ilpost: Dopo essere uscita quasi indenne dall'epidemia in primavera, ora sta avendo più morti per abitante di quasi tutti gli altri pae… -