Coronavirus: al via vaccinazione in Gb, ministro Hancock si commuove in tv (Di martedì 8 dicembre 2020) Londra, 8 dic. (Adnkronos) - Non è riuscito a trattenere le lacrimine il ministro britannico della Salute, Matt Hancock, che stamani si è commosso durante un'intervista in diretta tv mentre venivano mostrate le immagini della prima donna che veniva vaccinata contro il Covid-19 nel Regno Unito. "È stato un anno così duro per tutti e ora possiamo riprenderci le nostre vite", ha dichiarato Hancock, invitando la popolazione a continuare a rispettare le misure. Il ministro ha quindi auspicato che "diverse milioni" di persone ricevano il vaccino entro Natale, evidenziando la necessità che tutti "rispettino" le restrizioni. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 8 dicembre 2020) Londra, 8 dic. (Adnkronos) - Non è riuscito a trattenere le lacrimine ilbritannico della Salute, Matt, che stamani si è commosso durante un'intervista in diretta tv mentre venivano mostrate le immagini della prima donna che veniva vaccinata contro il Covid-19 nel Regno Unito. "È stato un anno così duro per tutti e ora possiamo riprenderci le nostre vite", ha dichiarato, invitando la popolazione a continuare a rispettare le misure. Ilha quindi auspicato che "diverse milioni" di persone ricevano il vaccino entro Natale, evidenziando la necessità che tutti "rispettino" le restrizioni.

RitaPanahi : Hahahaha. Get stuffed, China. - RaiNews : Prime somministrazioni in 50 ospedali #vaccine - MarcG_69 : #Scuola Diffusione #Covid-19, in classe senza adeguata aerazione dei locali non c'è scampo. Neppure con le mascheri… - SalvatoreGemme1 : RT @Microbitalia: ?? VIA AL V-DAY: MARGARET KEENAN È LA PRIMA PERSONA A RICEVERE IL VACCINO ANTI-COVID ?? FONTI: - MrcOliva : Quante persone sono morte nei comuni italiani -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus via Coronavirus oggi. Gb, somministrata prima dose di vaccino Pfizer. Campagna al via in 70 ospedali Il Sole 24 ORE Coronavirus: al via vaccinazione in Gb, ministro Hancock si commuove in tv

che stamani si è commosso durante un'intervista in diretta tv mentre venivano mostrate le immagini della prima donna che veniva vaccinata contro il Covid-19 nel Regno Unito. "È stato un anno così duro ...

Covid Frosinone, colpo di coda della seconda ondata: venticinque morti in sette giorni

Nella giornata di ieri altre quattro persone positive al Covid-19 sono decedute in provincia di Frosinone ... anche se negli ultimi giorni il numero dei tamponi eseguiti è andato via via scendendo.

che stamani si è commosso durante un'intervista in diretta tv mentre venivano mostrate le immagini della prima donna che veniva vaccinata contro il Covid-19 nel Regno Unito. "È stato un anno così duro ...Nella giornata di ieri altre quattro persone positive al Covid-19 sono decedute in provincia di Frosinone ... anche se negli ultimi giorni il numero dei tamponi eseguiti è andato via via scendendo.