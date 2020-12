Coronavirus | a Milano città 124 nuovi contagiati

(Di martedì 8 dicembre 2020), 8 dic. (Adnkronos) - Icasi per provincia di Covid19 segnano un brusco rallentamento per ladi, dove sono 124 ipositivi al virus, mentre in tutta la provincia sono 420. La seconda provincia percasi è Mantova (212), seguita da Pavia (172), Como (143) e Varese (137). A Bergamo ci sono 48 positivi, a Brescia 131, a Cremona 45, a Lecco 46, a Lodi 59. Sondrio ne conta 74.

