Coronavirus, 90enne in Irlanda del Nord prima vaccinata in Gb (Di martedì 8 dicembre 2020) La novantenne Margaret Keenan di Enniskillen, nell'Irlanda del Nord, è diventata la prima persona al mondo a ricevere il vaccino Pfizer/BioNTech contro il Covid-19. Gli è stato somministrato allo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 8 dicembre 2020) La novantenne Margaret Keenan di Enniskillen, nell'del, è diventata lapersona al mondo a ricevere il vaccino Pfizer/BioNTech contro il Covid-19. Gli è stato somministrato allo ...

Doom3Gloom : RT @andreabettini: Iniziata la vaccinazione contro il #coronavirus nel Regno Unito. La prima dose è per la 90enne Margaret Keenan - QPeriscopica : RT @repubblica: Coronavirus nel mondo, partita vaccinazione nel Regno Unito: prima somministrazione a una 90enne in Irlanda del Nord [aggio… - Profilo3Marco : RT @repubblica: Coronavirus nel mondo, partita vaccinazione nel Regno Unito: prima somministrazione a una 90enne in Irlanda del Nord [aggio… - AnnaM23189 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, 90enne in Irlanda del Nord prima vaccinata in Gb #vaccinocovid - paol_2911 : RT @andreabettini: Iniziata la vaccinazione contro il #coronavirus nel Regno Unito. La prima dose è per la 90enne Margaret Keenan -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus 90enne Vaccino anti Covid, si parte oggi nel Regno Unito: la prima dose va a una 90enne nordirlandese Fanpage.it Coronavirus, 90enne in Irlanda del Nord prima vaccinata in Gb

La novantenne Margaret Keenan di Enniskillen, nell'Irlanda del Nord, è diventata la prima persona al mondo a ricevere il vaccino Pfizer/BioNTech contro il Covid-19. Gli è stato somministrato allo Univ ...

Coronavirus nel mondo, partita vaccinazione nel Regno Unito: prima somministrazione a una 90enne in Irlanda del Nord

Primo giorno di vaccinazioni nel Regno Unito Primo giorno nel Regno Unito per la somministrazione del vaccino elaborato dai laboratori tedeschi BioNTech in partnership con il colosso farmaceutico amer ...

La novantenne Margaret Keenan di Enniskillen, nell'Irlanda del Nord, è diventata la prima persona al mondo a ricevere il vaccino Pfizer/BioNTech contro il Covid-19. Gli è stato somministrato allo Univ ...Primo giorno di vaccinazioni nel Regno Unito Primo giorno nel Regno Unito per la somministrazione del vaccino elaborato dai laboratori tedeschi BioNTech in partnership con il colosso farmaceutico amer ...