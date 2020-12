Conte presenta il Recovery plan | ma Italia Viva punta i piedi

(Di martedì 8 dicembre 2020) Il nuovo scontro all’interno del governo è sul. È infatti durato cinque ore il Consiglio dei Ministri, in cui è accaduto di tutto: dalle tensioni sulla cabina di regia alla ministra dell’Interno risultata positiva al tampone. Il premier e i ministri dovranno quindi programmare un nuovo incontro. Sono state finora messe le basi per l’utilizzo dei 209 miliardi e si è fornita una prima idea di governance: la bozza entrata a Palazzo Chigi parla di un Comitato esecutivo formato dalla triade-Gualtieri-Patuanelli, con il ministro degli Affari Europei Vincenzo Amendola a fare da raccordo con Bruxelles. A questo Comitato si affiancano, poi, sei esperti, uno per ogni area di intervento. Iv fa la voce grossa È questa organizzazione ad aver dato vita, nella serata di ieri, all’ennesimo braccio di ferro interno alla maggioranza, ...

ROMA (ITALPRESS) – La riforma «Presenta dei punti migliorativi, ma altri nodi non sono sciolti. Lo dico chiaramente: non è la miglior riforma possibile. Si tratta di un percorso avviato da più di un a ..."II Movimento e la maggioranza tutta hanno il dovere di sostenere Conte: serve grande responsabilità in una fase delicatissima per l'Italia": così il presidente della Camera Roberto Fico, intervistato ...