Conte: “Parlare di biscotto è deprimente. E’ la Champions League, non un torneo da bar” (Di martedì 8 dicembre 2020) Alla vigilia della partita di Champions contro lo Shakhtar Donetsk l’allenatore dell’Inter, Antonio Conte, ha parlato in conferenza stampa. Negli ultimi giorni si è parlato della possibilità che Real e Borussia Monchengladbach si accordino nel classico “biscotto” per un pareggio, per inguaiare le altre pretendenti al passaggio del turno. Conte è stato chiaro sul punto: “La realtà dei fatti dice che dobbiamo vincere per forza e contro un’ottima squadra, nonostante le assenze. Dovremo comunque, se possibile, esaltarci di più. Ricordo che settimana scorsa eravamo morti e adesso, visto uno spiraglio di luce, dobbiamo pensare solo a vincere. Per il resto non sono preoccupato, parliamo di Champions League e di grandi club, non di tornei da bar. Vorrei che nessuno cavalchi questa storia ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 8 dicembre 2020) Alla vigilia della partita dicontro lo Shakhtar Donetsk l’allenatore dell’Inter, Antonio, ha parlato in conferenza stampa. Negli ultimi giorni si è parlato della possibilità che Real e Borussia Monchengladbach si accordino nel classico “” per un pareggio, per inguaiare le altre pretendenti al passaggio del turno.è stato chiaro sul punto: “La realtà dei fatti dice che dobbiamo vincere per forza e contro un’ottima squadra, nonostante le assenze. Dovremo comunque, se possibile, esaltarci di più. Ricordo che settimana scorsa eravamo morti e adesso, visto uno spiraglio di luce, dobbiamo pensare solo a vincere. Per il resto non sono preoccupato, parliamo die di grandi club, non di tornei da bar. Vorrei che nessuno cavalchi questa storia ...

borghi_claudio : Alla Camera siamo un filo adirati perché mentre in Parlamento si parla del nulla conte ha annunciato conferenza sta… - ettore_licheri : Buona domenica a tutti. Mi trovo a Roma impegnato al tavolo di scrittura della risoluzione che accompagnerà il nost… - pietroraffa : Parlare della fidanzata di #Conte con quasi 1000 morti in un giorno non è stata un'idea molto saggia - TwitBlues : @matteorenzi Hai chiesto il permesso a Conte prima di parlare? - VittoRoto : RT @GoalItalia: Vidal out per Inter-Shakhtar ? E Conte non vuole sentir parlare di 'biscotto' ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Conte “Parlare Covid, Conte: «A stretto giro nuove misure per l’economia, c’è un diffuso disagio sociale e psicologico» Corriere della Sera