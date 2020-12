Conte negativo al tampone dopo la positività del ministro Lamorgese (Di martedì 8 dicembre 2020) tampone molecolare negativo per il premier Giuseppe Conte, a quanto si apprende, dopo che il capo del governo si è sottoposto a test in seguito alla positività del ministro Luciana Lamorgese, emersa ieri in Cdm. L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 8 dicembre 2020)molecolareper il premier Giuseppe, a quanto si apprende,che il capo del governo si è sottoposto a test in seguito alladelLuciana, emersa ieri in Cdm. L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

