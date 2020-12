Conferenza stampa Gasperini: «Affrontiamo sempre le partite uniti e compatti» (Di martedì 8 dicembre 2020) Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro l’Ajax Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro l’Ajax. Queste le sue parole. QUALIFICAZIONE – «Riconoscimento per me, ma anche per la squadra e per tutta Bergamo. A parte Miranchuk e Pašali? abbiamo recuperato tutti». PIANO TATTICO – «Noi Affrontiamo sempre le partite uniti e compatti. Dovremo stare attenti alla fase difensiva, ma la qualificazione passerà dalla nostra capacità di giocare con buona tecnica. Se subiamo le loro iniziative sarà difficile passare il turno». TIFOSI – «Ci ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 8 dicembre 2020) Il tecnico dell’Atalanta Gian Pieroha parlato inalla vigilia della sfida di Champions League contro l’Ajax Il tecnico dell’Atalanta Gian Pieroha parlato inalla vigilia della sfida di Champions League contro l’Ajax. Queste le sue parole. QUALIFICAZIONE – «Riconoscimento per me, ma anche per la squadra e per tutta Bergamo. A parte Miranchuk e Pašali? abbiamo recuperato tutti». PIANO TATTICO – «Noile. Dovremo stare attenti alla fase difensiva, ma la qualificazione passerà dalla nostra capacità di giocare con buona tecnica. Se subiamo le loro iniziative sarà difficile passare il turno». TIFOSI – «Ci ...

juventusfc : ?? Qui Camp Nou ?? Sta per iniziare la conferenza stampa di @Pirlo_official e @bonucci_leo19 ?? LIVE (e on demand)… - juventusfc : Inizia la conferenza stampa di Mister @Pirlo_official e di @bonucci_leo19 pre #BarçaJuve ?? ?? LIVE su @JuventusTV ??… - juventusfc : ?? @Pirlo_official: «@Cristiano è in grande forma? Vuol dire che si trova nella posizione giusta al momento giusto… - LucianoPalo : @AndreaOrlandosp @violacacciapuot Prima in conferenza stampa !!! ?? - iljoker15 : @docdrugztore @FranceskoNew @AzzolinaLucia Miozzo si presentò in conferenza stampa con il Ministro @AzzolinaLucia p… -

Ultime Notizie dalla rete : Conferenza stampa Gasp: "Atalanta in difesa? Per passare servirà almeno un gol" La Gazzetta dello Sport Ancora Gasperini: “Il clima in questi giorni? Freddo e piovoso…”

In conferenza stampa in ottica Ajax, il tecnico nerazzurro ha dribblato le polemiche relative ai presunti problemi con lo spogliatoio Di seguito un estratto delle parole di Gasperini in conferenza: ...

Conferenza stampa Gasperini: «Affrontiamo sempre le partite uniti e compatti»

Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro l'Ajax ...

In conferenza stampa in ottica Ajax, il tecnico nerazzurro ha dribblato le polemiche relative ai presunti problemi con lo spogliatoio Di seguito un estratto delle parole di Gasperini in conferenza: ...Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro l'Ajax ...