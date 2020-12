“Con la pandemia le aziende del Nord sono le più esposte alla penetrazione delle mafie: oggi occorre una nuova resistenza sociale” (Di martedì 8 dicembre 2020) “La crisi legata alla pandemia crea bisogno di liquidità nelle imprese e le mafie hanno quei soldi. In questo scenario gli imprenditori del Nord sono più esposti: c’è meno esperienza nella lotta alle mafie e manca una forte rete antiracket. Il rischio di una maggiore penetrazione della criminalità organizzata nelle aziende del Nord, di conseguenza, è molto alto. Per questo oggi bisogna organizzare una nuova resistenza sociale”. È l’allarme lanciato da Maurizio De Lucia, capo della procura di Messina, che spiega al fattoquotidiano.it quanto accennato già durante un collegamento online in occasione dei trent’anni dalla nascita, a Capo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 8 dicembre 2020) “La crisi legatacrea bisogno di liquidità nelle imprese e lehanno quei soldi. In questo scenario gli imprenditori delpiù esposti: c’è meno esperienza nella lotta allee manca una forte rete antiracket. Il rischio di una maggioredella criminalità organizzata nelledel, di conseguenza, è molto alto. Per questobisogna organizzare una. È l’rme lanciato da Maurizio De Lucia, capo della procura di Messina, che spiega al fattoquotidiano.it quanto accennato già durante un collegamento online in occasione dei trent’anni dnascita, a Capo ...

