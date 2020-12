Come recuperare lo scontrino o la fattura dalla ricevuta del POS bancomat (Di martedì 8 dicembre 2020) La ricevuta fiscale è un documento che certifica l’avvenuto pagamento da parte di un altro soggetto (debitore) nei confronti del creditore. La ricevuta fiscale è emessa dai titolari di partita IVA, in alternativa è possibile emettere lo scontrino fiscale al fine di adempiere all’obbligo di certificazione dei corrispettivi secondo la legge 413/91 all’art. 12. ricevuta fiscale o scontrino fiscale: nuovo termine di legge Con le nuove disposizioni lo scontrino o la ricevuta fiscale vanno gradualmente sostituite dai nuovi adempimenti telematici. Il mancato rilascio della ricevuta fiscale nei termini di legge della prestazione di una cessione di un bene o di una prestazione comporta l’applicazioni di sanzioni amministrative e penali per il soggetto che ... Leggi su notizieora (Di martedì 8 dicembre 2020) Lafiscale è un documento che certifica l’avvenuto pagamento da parte di un altro soggetto (debitore) nei confronti del creditore. Lafiscale è emessa dai titolari di partita IVA, in alternativa è possibile emettere lofiscale al fine di adempiere all’obbligo di certificazione dei corrispettivi secondo la legge 413/91 all’art. 12.fiscale ofiscale: nuovo termine di legge Con le nuove disposizioni loo lafiscale vanno gradualmente sostituite dai nuovi adempimenti telematici. Il mancato rilascio dellafiscale nei termini di legge della prestazione di una cessione di un bene o di una prestazione comporta l’applicazioni di sanzioni amministrative e penali per il soggetto che ...

Paolo52364232 : @AzzolinaLucia Però non hai avuto il. Coraggio di parlare della malsana idea della scuola a luglio: chi non si è ma… - yaacovtolstoj : come si fa quando si vuole postare ma non si ha voglia di recuperare gli spam? - historiacals : // io sono ?lenta come il cucco? ma prometto di recuperare tutto rip ???????? - vdangerio : RT @Plus24Risparmio: L’autodifesa fiscale di fine anno: come recuperare le perdite @sole24ore - Plus24Risparmio : L’autodifesa fiscale di fine anno: come recuperare le perdite @sole24ore -

Ultime Notizie dalla rete : Come recuperare L'autodifesa fiscale di fine anno: come recuperare le perdite - 24+ Il Sole 24 ORE Appello dei viticoltori delle Cinque terre: «Vogliamo la Doc anche per i terreni recuperati»

5 Terre - Recuperare i terrazzamenti abbandonati e accrescere la produttività è l’obiettivo delle aziende agricole alle Cinque Terre, quasi una missione e una sfida per i giovani produttori. Ma la vit ...

Spoiler alert: l’Europa è “value”

Commento di recce-d.com. Come abbiamo scritto già sette giorni fa, la grandissima attualità del tema che noi abbiamo scelto lo scorso mese di febbraio per il nostro contributi s ...

5 Terre - Recuperare i terrazzamenti abbandonati e accrescere la produttività è l’obiettivo delle aziende agricole alle Cinque Terre, quasi una missione e una sfida per i giovani produttori. Ma la vit ...Commento di recce-d.com. Come abbiamo scritto già sette giorni fa, la grandissima attualità del tema che noi abbiamo scelto lo scorso mese di febbraio per il nostro contributi s ...