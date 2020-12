Come mai molti cinesi sono già stati vaccinati (in Cina) (Di martedì 8 dicembre 2020) Dire che “la Cina ha già un vaccino” è un’affermazione vera e allo stesso tempo falsa. È vera, perché diversi vaccini anti Covid realizzati oltre la Muraglia hanno ricevuto l’autorizzazione di emergenza per poter essere somministrati, volontariamente, ad alcune categorie di persone. Ma è anche falsa, dal momento che il Dragone ha tra le mani InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 8 dicembre 2020) Dire che “laha già un vaccino” è un’affermazione vera e allo stesso tempo falsa. È vera, perché diversi vaccini anti Covid realizzati oltre la Muraglia hanno ricevuto l’autorizzazione di emergenza per poter essere somministrati, volontariamente, ad alcune categorie di persone. Ma è anche falsa, dal momento che il Dragone ha tra le mani InsideOver.

marattin : Mi chiedo come mai @SkyTG24 consenta a Francesco D’Uva (M5S) di affermare che se accediamo al Mes sanitario “poi ci… - borghi_claudio : Ma chissà come mai lo spread è basso... - Pontifex_it : La grazia di Dio cambia la vita: ci prende come siamo, ma non ci lascia mai come siamo. #UdienzaGenerale - biscia78 : @___coldplayer @nelnomedeltrash Lui è mai andato a chiedere a Pier come stava... Mai.. Anzi Pier per qualsiasi cosa… - cettina3151 : RT @ilreinca: Non esiste il “nulla”, così come il “tutto”. Esiste il “mai abbastanza”. Ecco, quello. -

Ultime Notizie dalla rete : Come mai Uomini e Donne, Tinì Cansino rompe il silenzio e spiega come mai non parla spesso Trendit La Prima perduta e poi ritrovata: un’opera unica nella Scala vuota

La Prima della Scala in tv: strana, popolare eppure con un cast stellare, a porte chiuse (sparute presenze: il sindaco in un palco, il sovrintendente Dominique Meyer in un altro, il regista Davide Liv ...

"Sarà un Natale come non lo abbiamo mai vissuto"

Dom Berdardo Gianni: "A causa della pandemia è il più simile a quello di Cristo, che nacque fragile e povero e annichilisce ogni disputa sull'orario della messa". La sua definizione di Papa Bergoglio ...

La Prima della Scala in tv: strana, popolare eppure con un cast stellare, a porte chiuse (sparute presenze: il sindaco in un palco, il sovrintendente Dominique Meyer in un altro, il regista Davide Liv ...Dom Berdardo Gianni: "A causa della pandemia è il più simile a quello di Cristo, che nacque fragile e povero e annichilisce ogni disputa sull'orario della messa". La sua definizione di Papa Bergoglio ...